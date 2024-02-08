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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأخير في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين.

زمالك 2007 يحقق الفوز على الإسماعيلي بثنائية في بطولة الجمهورية للناشئين

سجل هدفي الزمالك كل من، محمد حمد، وأحمد علي "سينا".

وقدم لاعبو الزمالك 2007 مباراة قوية أمام الإسماعيلي في أولى جولات المرحلة الثانية للمنافسة على البطولة، وظهروا بمستوى فني مميز.

وتمكن محمد حمد من تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 52، وبعدها أدرك الدراويش التعادل، قبل أن يتعرض أحد لاعبي الأبيض للطرد، وواصل الزمالك محاولاته الهجومية، ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 92 بأقدام أحمد علي "سينا".

ويقود فريق 2007 كل من، أحمد رزق مديرًا فنيًا، وأحمد محمد جمال مدربًا مساعدًا، وياسر سعد مدربًا لحراس المرمى، ومجدي قاصد إداريًا، ومحمد عبد الودود مخططًا للأحمال، وإبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، وسيد جاد مهمات.

