ظهور أندرتيكر في افتتاح مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر المصارع الأمريكي المعتزل أندرتيكر، في افتتاح مباراة النصر ضد الهلال والمقامة حاليا على ملعب آرينا ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

ظهور أندرتيكر في افتتاح مباراة النصر والهلال

وافتتح أسطورة المصارعة أندرتيكر المباراة وتواجد في أرضية ملعب المملكة حاملا الكأس، ومنتظر الفريق الفائز من الهلال ضد النصر السعودي.

دخل ملعب المملكة أرينا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لإنه يعد أسرع منشأة رياضية تم بناؤها في وقت قصير وأكبر ملعب مغلق في العالم وذلك في حضور المستشار تركي آل الشيخ.

وتم الإعلان عن ذلك اليوم الخميس في موسوعة جينيس قبل الديربي الشهير بين الهلال والنصر في بطولة كأس موسم الرياض.

وتسلم الشهادتين تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، برفقة فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال.

وتحدثت ممثلة موسوعة جينيس معلنه: " دخل "كينجدوم أرينا" الموسوعة كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم بناء على المساحة التي وصلت إلى 37991 مترا مربعا، والرقم الثاني الذي حققه الملعب جاء وفقا لسعته التي بلغت 20 ألف و280 مقعدا".