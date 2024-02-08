نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يتقدم على النصر عبر سيرجي سافيتش في كأس موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل سيرجي سافيتش لاعب الهلال هدف التقدم لصالح الزعيم أمام غريمه التقليدي النصر في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "المملكة أرينا" في كأس موسم الرياض.

وجاء الهدف في الدقيقة 17، بعد تمريرة من سعود عبد الحميد إلى زميله سيرجي سافيتش الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الزعيم.

وتذاع المباراة حاليًا على قناة SSC HD1، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

