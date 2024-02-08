مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر حصري دون تقطيع في كأس الرياض 2024 الشوط الأول (0-2)

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يواجه اليوم الخميس فريق النصر نظيره فريق الهلال، النصر، في نهائي بطولة كأس موسم الرياض 2024 على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

بث مباشر مباراة النصر والهلال في كأس الرياض 2024

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين بشكل يوميًا نستعرض لكم في السطور التالية كل التفاصيل المتعلقة بمباراة مباراة النصر والهلال في كأس الرياض 2024.

"ديربي الرياض"..مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر حصري دون تقطيع في كأس الرياض 2024

موعد مباراة النصر والهلال في كأس الرياض 2024

ينطلق لقاء النصر والهلال في نهائي كأس الرياض 2024 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال في كأس الرياض 2024

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر في كأس الرياض 2024

في حراسة المرمى: حبيب.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، خليفة عادل، جحفلي، لودي.

في خط الوسط: نيفيز، سافيتش، ميشايل.

في خط الهجوم: الحمدان، مالكوم، ميتروفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في كأس الرياض 2024

تذاع مباراة النصر والهلال في كأس الرياض 2024 قناة بي إن سبورتس وقناة ssc السعودية، الحاصلين على حقوق بث بطولة كأس الرياض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تذاع مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض عبر 5 قنوات مفتوحة، وهما.

MBC مصر.

beIN Sports HD.

KSA Sports 1 HD على النايل سات.

KSA Sports 1 HD على عرب سات.

Kuwait Sports HD.



تاريخ مواجهات النصر والهلال

تقابل فريق النصر مع الهلال في 189 مباراة في مختلف البطولات، حقق زعيم آسيا الفوز في 76 مباراة، بينما حقق النصر الفوز في 64 مباراة، وحسم التعادل 49 مباراة بين الفريقين، سجل لاعبو الهلال 248 هدفًا، بينما أحرز لاعبي النصر 216 هدفًا في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

على الجانب الآخر، التقي فريق النصر مع الهلال في 7 مباريات ودية، حقق فريق الهلال الفوز في 3 مباريات، بينما حقق فريق النصر الفوز في مباراتين، وحسم التعادل مباراتين.

نتائج النصر والهلال في كأس الرياض 2024



يشار إلى أن حقق فريق النصر الفوز على إنتر ميلان بنتيجة ستة أهداف مقابل لاشئ في بطولة كأس الرياض 2024، بينما حيث الهلال الفوز حساب نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في بطولة كأس موسم الرياض 2024.