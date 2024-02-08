سالم الدوسري يسجل هدف الهلال الثاني أمام النصر بكأس موسم الرياض (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن سالم الدوسري لاعب الهلال من تسجيل الهدف الثاني لصالح الزعيم أمام غريمه التقليدي النصر في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "المملكة أرينا" في كأس موسم الرياض.

هدف سالم الدوسري ضد النصر

وجاء الهدف في الدقيقة 30، بعد تمريرة من مالكوم إلى زميله سالم الدوسري الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس راغد النجار وسكنت الشباك لتصبح النتيجة حتى الآن 2-0 لصالح الزعيم.

وتذاع المباراة حاليًا على قناة SSC HD1، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات