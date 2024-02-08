بهدفي سافيتش والدوسري.. الهلال يتقدم بثنائية أمام النصر في كأس موسم الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول لمباراة الهلال والنصر بتقدم الزعيم بثنائية نظيفة في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "المملكة أرينا" في كأس موسم الرياض.

أحداث الشوط الأول لمباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض

سجل سيرجي سافيتش أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 17، بعد تمريرة من سعود عبد الحميد إلى زميله سافيتش الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 30، بعد تمريرة من مالكوم إلى زميله الدوسري الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس راغد النجار وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الهلال في الدقيقة 42، سجله مالكوم فيليبي، وذلك لوجود تسلل على أليكساندر ميتروفيتش.

وكاد أن يسجل كريستيانو رونالدو هدف تقليص الفارق لصالح النصر في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 3+45، بعد تسديدة من رونالدو من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ياسين بونو ليتابعها الدون بتسديدة أخرى ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.