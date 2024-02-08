انت الأن تتابع خبر الاتحاد الآسيوي:طرح تذاكر جديدة للأردنيين لنهائي آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم ان الاتحاد الآسيوي طرح لدفعة جديدة من تذاكر نهائي كأس آسيا ويدعو إلى شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي لتجنب الاحتيال.



واشتكى العشرات من الأردنيين من عدم توفر التذاكر وبدء طرحها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدًا دون التأكد من طبيعة التذكرة أو صحتها اودقتها.



وطالب أردنيون توضيحًا صريحًا من الاتحاد وطرح تذاكر جديدة لحضور المباراة النهائية التي تجمع منتخبنا الوطني مع شقيقه القطري على استاد لوسيل يوم السبت المقبل.