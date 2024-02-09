الرياضة

مودرن فيوتشر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل نادي مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل.

وعقد تامر مصطفى المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر جلسة خاصة مع اللاعبين في مران اليوم يطالبهم بضرورة تحقيق الفوز في المباراة القادمة من أجل مواصلة المنافسة على المربع الذهبي.

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يذكر أن مجلس إدارة  نادي مودرن فيوتشر قد أعلن أمس تعيين تامر مصطفى مدير فني لنادي مودرن فيوتشر خلفًا للمدير الفني السابق حسام حسن الذي تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.

موعد مباراة مودرن فيوتشر القادمة في دوري نايل

يستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد غزل المحلة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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