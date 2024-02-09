نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تطور غرامة كهربا والأهلي يفاجئ أليو ديانج.. إصابة خالد عبد الفتاح وتقديم حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 8-2-2024 في السطور التالية:

شوبير يكشف تطور جديد في غرامة كهربا

أدلى الإعلامي أحمد شوبير بتصريحات حول الوضع الحالي للاعب الأهلي، محمود كهربا، وعن العقوبة التي فرضتها الفيفا على اللاعب لصالح نادي الزمالك، بقيمة تصل إلى 2 مليون دولار بالإضافة إلى غرامات التأخير.

وفي حديثه لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم، أوضح شوبير أنه بعد إعلان جدول قضايا المحكمة الرياضية الدولية حتى شهر مايو المقبل، لم يتم إدراج قضية كهربا، مما يعني عدم وجود إيقاف له حتى نهاية الموسم.

وأوضح أنه حتى في حال صدور حكم ضد كهربا، سيحتاج الأمر إلى 60 يومًا ليصبح نافذًا، وبعد ذلك سيكون لديه الخيار للاستئناف إلى المحكمة الفيدرالية في سويسرا، مثلما فعل اللاعب خالد بوطيب مع الزمالك.

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الأهلي يفاجئ أليو ديانج بهذا القرار

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمنح أليو ديانج لاعب الفريق راحة اليوم من ‏التدريبات بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية ‏المقامة في كوت ديفوار.‏

وحصل ديانج على راحة اليوم على أن ينتظم غدًا في تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة شباب ‏بلوزداد الجزائري.‏

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الأهلي يعلن إصابة لاعبه بجزع في أربطة القدم

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفحوصات ‏الطبية التي أجراها خالد عبدالفتاح لاعب الفريق أثبتت تعرضه للإصابة بجزع في أربطة القدم ‏ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.‏

وأكد رئيس الجهاز الطبي، أن خالد عبدالفتاح أجرى أشعة رنين أمس واستكمل اليوم باقي ‏الفحوصات الطبية، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الإثنين ‏الماضي على استاد السلام.‏

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ناصر الخليفي يعلق على اقتراب كيليان مبابي من الرحيل

علق رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، على التقارير التي تشير إلى احتمالية انتقال كيليان مبابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى ريال مدريد.

ينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في 30 يونيو المقبل، مما يتيح له التفاوض مع أي نادٍ خلال الستة أشهر الأخيرة من عقده.

وعلى الرغم من وجود اتفاق شفهي بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان يتعلق بتبليغ النادي في حالة اتخاذه قرار الرحيل، فإن الشائعات المتعلقة بانتقاله لم تحصل على تأكيد رسمي حتى الآن.

وفي تصريحاته خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في باريس، أكد الخليفي أنه في حالة وجود قرار مشترك بين الطرفين، سيتم الإعلان عنه للإعلام.

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موعد تقديم حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل، وذلك من أجل تقديم الجهاز الفني الجديد لـمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن تعاقده رسميًا مع حسام حسن، وذلك من أجل القيادة الفنية لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.