نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال بطلا لكأس موسم الرياض بعد الفوز على النصر بثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بكأس موسم الرياض بعد الفوز أمام غريمه التقليدي النصر بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "المملكة أرينا".

أحداث مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض

سجل سيرجي سافيتش أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 17، بعد تمريرة من سعود عبد الحميد إلى زميله سافيتش الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 30، بعد تمريرة من مالكوم إلى زميله الدوسري الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس راغد النجار وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الهلال في الدقيقة 42، سجله مالكوم فيليبي، وذلك لوجود تسلل على أليكساندر ميتروفيتش.

وكاد أن يسجل كريستيانو رونالدو هدف تقليص الفارق لصالح النصر في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 3+45، بعد تسديدة من رونالدو من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ياسين بونو ليتابعها الدون بتسديدة أخرى ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 48، ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الهلال بداع التسلل على علي البليهي قبل تسجيله للهدف.

وسدد أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال في الدقيقة 84 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى العارضة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح النصر في الدقيقة 87، نفذها أندرسون تاليسكا بتسديدة قوية، مرت بشكل قريب من العارضة العلوية.

