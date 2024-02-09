نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. رضا عبد العال يقدم حلا سحريا بشأن صلاح وشوبير: منتخب مصر يحتاج للمساندة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الخميس الموافق 08-02-2024.

وليد دعبس يكشف كواليس رحيل حسام حسن لتدريب منتخب مصر.. وينتقد الميركاتو في مصر

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر كواليس رحيل حسام حسن لتدريب منتخب مصر الوطني بعد أيام من توليه المهمة الفنية لفريق مودرن فيوتشر.

قال وليد دعبس في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "أبارك لحسام وإبراهيم حسن، وإن شاء الله سنبارك لمنتخب مصر أيضا، نتمنى عودة الروح الجماعية لمنتخب مصر، فالمنتخب حلم للجميع"

وأضاف: "الموضوع كله كان بمنتهى الشياكة، البداية كانت مع اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام وتواصلوا معنا للحصول على خدمات حسام وإبراهيم حسن وكان ذلك حلما بالنسبة لحسام حسن، وبالطبع منتخب مصر ومصلحته الأهم في كل شئ"

واختتم: "الأرقام أصبحت فلكية التي يتم دفعها في اللاعبين والسوق أصبح وهمي يسيطر عليه الوكلاء للضغط على الأندية"

تعليق مثير من رضا عبد العال بشأن تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب

أشاد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، بقرار تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: من وجهة نظري أن قرار تعيين حسام حسن لتدريب المنتخب تأخر 5 سنوات وكان يجب أن يحصل على فرصته كاملة بدلًا من تجارب المدربين الأجانب مع منتخب الفراعنة ".

وأضاف: أتوقع أن يحقق حسام حسن نجاح كبير مع منتخب مصر لأنه يمتلك الطموح في تحقيق الإنجازات والبطولات القارية.

وقرر اتحاد الكرة بشكل رسمي في الأيام الماضية، تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان اتحاد الكرة قد أقال البرتغالي روي فيتوريا بعد توديع منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.

شوبير: منتخب مصر يحتاج للمساندة ونسيان أي خلافات مع التوأم حسام وإبراهيم حسن

شدد الإعلامي أحمد شوبير، على ضرورة نسيان الخلاف مع التوأم حسام وإبراهيم حسن من أجل منتخب مصر، مؤكدًا على أنه يجب مساندة منتخب مصر، والجهاز الفني الجديد، بقيادة حسام حسن، الذي تولى الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة.

وتولى حسام حسن الإدارة الفنية للمنتخب خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل عن المنتخب بعد وداع منافسات كأس أمم إفريقيا، من دور الـ 16 بعد الهزيمة على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8 – 7.

قال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، المُذاع عبر أون تايم سبورت: "المنتخب الوطني يحتاج إلى حسام حسن، لأنه لديه العديد من المهارات التكتيكية والأمور التنظيمية".

وأضاف: " زيارة حسام حسن للمحترفين في أنديتهم وعلى رأسهم محمد صلاح فكرة جيدة جدًا، ولكني أرى أن التوقيت ضيق وذلك قبل معسكر شهر مارس المقبل وخوض دورة ودية في الإمارات".

واكمل: "يتطلب منتخب مصر من الجميع المساندة ونسيان أي خلافات مع التوأم حسام وإبراهيم حسن".

واختتم: " على المنتخب المصري أن يحذر من مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، لأن خريطة الكرة في إفريقيا تتغير، وهذا يتضح لنا، حيث أن مستوى المنتخبات بأمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، وغادرت معظم المنتخبات الكبرى البطولة مبكرًا".

رضا عبد العال يقدم خطة سحرية لحل أزمة حسام حسن وصلاح

طالب رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، بعقد جلسة بين محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في أقرب وقت ممكن.

كان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا رسميا، خلال ال48 ساعة الماضية، وجاء كالتالي..

«قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ للمنتخب».

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" لا بد من عقد جلسة مصالحة بين حسام حسن ومحمد صلاح قبل أول معسكر منتخب مصر في الفترة المقبلة لتصفية الأجواء بينهما قبل أي مباراة رسمية للفراعنة ".

وأضاف: محمد صلاح نجم كبير ومن أساطير الكرة المصرية ويجب أن يعامل معاملة النجوم من جانب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

