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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة الزعيم في معرفة موعد مباراة الهلال المقبلة بعد الفوز أمام النصر بنتيجة 2-0 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب "المملكة أرينا" في كأس موسم الرياض.

موعد مباراة الهلال المقبلة بعد الفوز أمام النصر في كأس موسم الرياض

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره سباهان أصفهان الإيراني يوم الخميس المقبل 15-2-2024، وذلك في إطار ذهاب دور الـ16 بكأس دوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال وسباهان أصفهان يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الهلال ضد سباهان أصفهان مساء الخميس المقبل، عبر قنواتها.