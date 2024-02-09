نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الهلال ضد النصر اليوم الخميس 8-2-2024 في كأس موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الهلال والنصر بفوز الزعيم بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "المملكة أرينا" في كأس كأس موسم الرياض.

أهداف مباراة الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض

افتتح سيرجي سافيتش أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 17، بعد تمريرة من سعود عبد الحميد إلى زميله سافيتش الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 30، بعد تمريرة من مالكوم إلى زميله الدوسري الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس راغد النجار وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.