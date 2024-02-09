"منافسته حلم".. تعليق مثير من مدرب جيرونا قبل مواجهة ريال مدريد بالليجا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ميغيل سانشيز، المدير الفني لفريق جيرونا، في مؤتمر صحفي قبل مباراتهم ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

تعليق مثير من مدرب جيرونا قبل مواجهة ريال مدريد بالليجا

تعد المباراة المرتقبة بين الفريقين حاسمة في الصراع على لقب الدوري الإسباني، حيث يتصدر ريال مدريد الجدول بفارق نقطتين عن جيرونا الذي يحتل المركز الثاني.

سانشيز أكد أنهم ليسوا مرشحين للتتويج بالفوز على برنابيو، وقال: "حتى إذا حققنا الفوز، لا أعتقد أنه سيكون لنا دور في تحديد البطل، إذ أظن أن ريال مدريد قادر على الفوز في باقي المباريات، فبإمكانهم وبرشلونة تحقيق 90 نقطة أو أكثر، مثلما فعل أتلتيكو مدريد".

وأضاف سانشيز: "لن يكون من العدل أن نطلب اللقب، لكن بالنسبة لجيرونا، سيكون تحقيق النجاح مثل كسر العديد من الحواجز، سيكون ذلك مفعمًا بالإثارة والفخر".

وأشاد بمدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، ووصفه بأنه "المرشح الأوفر حظًا"، مضيفًا أنهم يعرفون جيدًا تميزاته وتكتيكاته.

وفيما يتعلق بالتحكيم في المباراة، أكد سانشيز أنه ليس خائفًا، وأنهم مستعدون للتحدي بكل ثقة وتفاؤل.