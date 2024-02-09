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أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عدد كبير من محبي مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب في صفوف العالمي عن موعد مباراة النصر المقبلة بعد الخسارة أمام الهلال بثنائية نظيفة مساء اليوم الخميس على ملعب "المملكة أرينا" في كأس موسم الرياض.

موعد مباراة النصر المقبلة بعد الخسارة أمام الهلال

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره الفيحاء يوم الأربعاء المقبل الموافق الرابع عشر من شهر فبراير الجاري على ملعب "فيصل بن فهد"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والفيحاء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد الفيحاء مساء الأربعاء المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.