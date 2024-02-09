طارق العشري يعقد جلسة خاصة مع اللاعبين خلال مران اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - عقد طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش مران اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل.

وطالب طارق العشري بضرورة تحقيق الفوز على طلائع الجيش وحصد الثلاث نقاط من أجل مصالحة الجماهير عقب الخروج من كأس رابطة الأندية.

واصل نادي الاتحاد السكندري تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل.

وودع نادي الاتحاد السكندري كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الهزيمة من سيراميكا كليوباترا بضربات الترجيح.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد الاسكندرية.