سبب تعثر مفاوضات رحيل أحمد عبد القادر إلى سيفاس سبور التركي

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، تعثر مفاوضات نادي سيفاس سبور التركي مع النادي الأهلي، للحصول على خدمات أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

سبب تعثر مفاوضات رحيل أحمد عبد القادر

وكان نادي سيفاس سبور التركي تقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي، من أجل الحصول على توقيع أحمد عبدالقادر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، حيث يتم غلق القيد الشتوي في تركيا يوم 10 من هذا الشهر.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي طلب الحصول على مبلغ 300 ألف دولار، في حين توقف عرض النادي التركي عند 200 ألف دولار، وهو ما تسبب في خلاف بين الطرفين.

وكان عبد القادر طالب في وقت سابق، بالموافقة على رحيله واحترافه في تركيا، خاصةً أنه لا يحظى بالاهتمام الكامل من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ويسعى للعب بشكل منتظم.

وقرر النادي الأهلي، استمرار عبدالقادر بين صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، خاصةً أن المبلغ المعروض من أجل استعارته غير مُرضي للإدارة.

من ناحية أخرى يستعد المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.