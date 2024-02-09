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أحمد جودة - القاهرة -

كشف خالد جلال، نجم الزمالك السابق أسباب وداع المنتخبات العربية بطولة كأس الأمم الأفريقية في وقت مبكر، مشيرًا إلى أن كوت ديفوار تسير في البطولة بمعجزة.

خالد جلال: بطولة أمم إفريقيا 2023 جرس إنذار للعرب بعد وداعهم البطولة مبكرًا

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع على قناة المحور: "كان عندنا أمل في منتخبنا الوطني بالوصول للمربع الذهبي، ولكننا شاهدنا سيناريو غريب، وخروج المنتخبات العربية".

وتابع: "خروج تونس والجزائر من الدور الأول كان مفاجأة بالنسبة لي، وكذلك منتخب مصر وعدم تحقيق أي فوز طوال البطولة، ولكن سيناريو صعود كوت ديفوار كان غريبًا وأشبه بالمعجزة".

وأكمل: "الاتحاد المغربي يسير بطريقة مميزة، بعد الوصول لـ رابع العالم، ولكنهم لم يظهروا بشكل جيد في أمم إفريقيا".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "بطولة أمم إفريقيا 2023 جرس إنذار للعرب بعد وداعهم البطولة مبكرًا".

