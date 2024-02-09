نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جلال: محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر ولا بد من دعمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف خالد جلال، نجم الزمالك السابق أن محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي تعرض للظلم بعد الهجوم عليه عقب سفره إلى ليفربول لتلقي العلاج.

خالد جلال: محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر ولا بد من دعمه

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع على قناة المحور: " السوشيال ميديا هي من تحركنا، وهي أخطر شئ على مستوى المنتخبات والأندية".

وتابع: "مرتب روي فيتوريا كان كبير للغاية، والمدرب الوطني صاحب أفضلية في جميع البطولات التي شاركنا فيها من الكابتن جوهري حتى حسن شحاتة".

وأكمل: "مصر تمتلك مدربين متميزين ولكن السوشيال ميديا هي من تحركنا ودائمًا ما تدعم المدرب الأجنبي سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات".

وأردف: "محمد صلاح تعرض للظلم بعد سفره إلى ليفربول، وكان هناك هجوم كبير عليه وكلوب ومساعده هم من ساندوه، ولا بد من التماس العذر له، ولا يصح أن يخرج لاعبين ينتقدون ويهاجون صلاح، فهو أفضل لاعب في تاريخ مصر ولا بد من دعمه".

