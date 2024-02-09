نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره قطر في المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2023، وذلك بعدما حقق الفوز على كوريا الجنوبية في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضي في نصف نهائى البطولة.

ونجح منتخب الأردن في الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيء، وبهذه النتيجة تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي المسابقة القارية.

موعد مباراة الأردن القادمة في نهائي كأس آسيا 2023

ويلتقي منتخب الأردن مع نظيره قطر بعدما فاز على منتخب إيران، وذلك في المباراة التي تقام بينهما يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6 بتوقيت السعودية والأردن.

القنوات الناقلة لنهائي كأس آسيا 2023

وتذاع مباراة الاردن ضد قطر عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

كما يمكنك مشاهدة مباراة النهائي بين المنتخبين عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC، ويمكن مشاهدتها أيضا داخل المملكة العربية السعودية، عبر SSC Sports.

تشكيل الأردن المتوقع ضد قطر في نهائي كأس آسيا 2023

حارس المرمى:يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، براء مرعي.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.

تشكيل قطر المتوقع ضد الأردن في نهائي كأس آسيا 2023