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أحمد جودة - القاهرة -

عبرخالد جلال، نجم الزمالك السابق عن سعادته الكبيرة بتولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه يستحق ذلك بعد تاريخه الكبير في كرة القدم المصرية.

خالد جلال: حسام حسن مدرب له تاريخ كبير ويعرف كيفية إدارة الأزمات

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع على قناة المحور: "في البداية كنت مع تواجد مدير فني مصري على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، وحسام مدرب كبير وتولى قيادة منتخب الأردن والعديد من الأندية وله تاريخ كبير".

وأكمل: "البعض متخوف من حماس وعصبية حسام ولكنه يمتلك خبرات كافية، والمنتخب يختلف عن الأندية في طريقة التعامل مع اللاعبين والسوشيال ميديا".

وأردف: "يجب أن يقدم اتحاد الكرة كل الدعم لحسام حسن والجهاز الفني بالكامل، وسعيد بالأخبار التي تشير إلى انضمام أحمد الكأس وسعفان الصغير إليهم".

وأتم: "ولا بد من إعطاء الجهاز الفني فرصة حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2026، ونمتلك مدربين محليين متميزين قادرين على صناعة الفارق".