نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضرب منتخب نيجيريا موعد مع كوت ديفوار في الموقعة النارية، بنهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليًا بـ كوت ديفوار.

وتأهل منتخبا نيجيريا وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، حيث فاز الأول على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح، فيما فاز الثاني على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، ليتواجهان في نهائي البطولة.

بينما يتقابل الخاسران، جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، على جائزة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

موعد نهائي أمم إفريقيا 2023 بين كوت ديفوار ونيجيريا

تقام المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التي ستجمع بين كوت ديفوار ونيجيريا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الحسن واتار بالعاصمة الايفوارية "أبيدجان".

القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2024

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا على قنوات بي إن سبورت، وذلك بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وستكون القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2024 هي باقة ماكس، والمكونة من قنوات "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX" و"beIN SPORTS HD 3 MAX" و"beIN SPORTS HD 4 MAX".