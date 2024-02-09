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أحمد جودة - القاهرة - وقع ناديا الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي اتفاقية شراكة تشمل نظام الإعارات والأولوية في صفقات الانتقال للاعبين بين الفريقين.

اتفاقية شراكة بين الترجي والرجاء

وتشمل الاتفاقية أيضًا وفق بيان مشترك نشره الفريقان امس الخميس، الاستفادة من الخبرات وتجارب التكوين في أكاديمية كل نادٍ.

كما تشمل التخطيط لمعسكرات التدريب للفرق السنية بالفريقين وتناقل الخبرات التقنية والتسييرية، وتقوية آليات العمل الاحترافي في أكاديمية الناديين.

ويأتي التوقيع على الاتفاقية في أعقاب المعسكر التدريبي الذي أقامه الترجي التونسي في المغرب، وتضمن مباراة ودية ضد الرجاء البيضاوي انتهى بفوز الأول بهدف.

ويرتبط الفريقان ورابطات مشجعيهما بعلاقات قوية منذ سنوات.

