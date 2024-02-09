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أحمد جودة - القاهرة - قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعليق على الجدل المثار حول إمكانية استخدام بطاقة زرقاء جديدة في المباريات، وذلك في بيان رسمي أصدره اليوم الخميس. حيث نفى الفيفا صحة التقارير التي تحدثت عن موافقة مجلس اتحاد كرة القدم "IFAB" على تجربة استخدام البطاقة الزرقاء.

بيان رسمي من الفيفا بشأن الكارت الأزرق

وأكد البيان على أن ما تم تداوله بشأن البطاقة الزرقاء في مستويات النخبة لكرة القدم ليس صحيحًا ومبالغ فيه، مشددًا على ضرورة أن تكون أي تجارب في هذا الصدد مسؤولة ومقتصرة على المستويات الأدنى من اللعبة.

وأشار البيان إلى أنه سيتم مناقشة هذا الأمر بشكل أكبر في جدول أعمال مجلس الاتحاد (IFAB) في الثاني من مارس/آذار المقبل، حيث سيتم التأكيد على الإجراءات المناسبة والمسار الذي يجب اتخاذه في هذا الصدد.

وكانت بعض التقارير قد أوضحت أن البطاقة الزرقاء قد تستخدم لاستبعاد اللاعب لمدة 10 دقائق من المباراة في حالة الأخطاء التي تمنع الهجمات الواعدة، بالإضافة إلى الاحتجاجات على قرارات التحكيم. كما أشارت التقارير إلى أن اللاعب سيتم طرده في حال تلقيه بطاقتين زرقاء، وأنه سيتم طرده أيضًا في حالة حصوله على بطاقتين صفراء وزرقاء في مباراة واحدة.