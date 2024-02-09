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أحمد جودة - القاهرة - دخل إستاد "المملكة أرينا" الخاص بالهلال السعودي موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين امس الخميس كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم بناء على المساحة وأكبر ملعب مغطى من ناحية السعة الجماهيرية.

إستاد "المملكة أرينا" يدخل موسوعة غينيس

وقالت ممثلة المنظمة قبل انطلاق المباراة أن "المملكة أرينا" بات أكبر ملعب كرة قدم مغلق في العالم بناء على المساحة التي وصلت إلى 37991 مترًا مربعًا، بالإضافة لكونه الملعب الأكبر من ناحية السعة الجماهيرية التي بلغت 20 ألفًا و280 مقعدًا.

واستلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الهلال فهد بن نافل، الشهادتين قبل انطلاق مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض لكرة القدم.

وافتتح الملعب الخاص بالهلال في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي واستضاف أول مباراة للفريق في الفوز 4-3 على إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.

ونجح فريق نادي الهلال في الفوز على غريمه نادي النصر بهدفين مقابل لا شيء لينجح في تحقيق لقب كأس موسم الرياض.