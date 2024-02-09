نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-2-2024 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير ومحبي كرة القدم في كل مكان انطلاق منافسات اليوم الجمعة الموافق 9 من فبراير 2024.

حيث تنطلق بداية منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم 2023-2024، غدًا الجمعة 9 فبراير.

ويلاقي قادش نظيره ريال بيتيس

ويستضيف فريق قادش نظيره ريال بيتيس، مساء غد الجمعة، في تمام الساعة الـ 10 مساءً بتوقيت مصر، الـ 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنطلق مباراة قادش ضد ريال بيتيس، في الأسبوع ال24 بالدوري الإسباني، على أرضية ملعب نويفو ميرانديا، معقل فريق الغواصة الصفراء.

‏القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة نقل وإذاعة كافة مباريات الدوري الإسباني بشكل مباشر وحصري عبر قنواتها المشفرة، بصفتها الناقل الرسمي والوحيد لهذه المسابقة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ساليرنيتانا ضد إمبولي في الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا ضد إمبولي وتقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ويتم نقلها عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.

بروسيا دورتموند ضد فرايبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

تقام مباراة بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج في تمام التاسعة والنصف مساء، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس 5 إتش دي.

مارسيليا ضد ميتز في الدوري الفرنسي

تنطلق مبارة مارسيليا ضد ميتز، في تمام العاشرة مساء، وتذاع عبر بي إن سبورتس 2 إتش دي.

إستريلا أمادورا ضد بورتيمونينسي في الدوري البرتغالي

تبدأ مباراة إستريلا أمادورا ضد بورتيمونينسي في تمام العاشرة والربع مساء، حيث تبث المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 2 إتش دي.

آر كي سي فالفيك ضد إن إي سي في الدوري الهولندي

تقام مباراة آر كي سي فالفيك ضد إن إي سي نيميجن في تمام التاسعة مساء، وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

أضنة ديمرسبور ضد قاسم باشا في الدوري التركي

تنطلق مباراة أضنة ديمرسبور ضد قاسم باشا، في تمام السابعة مساء، وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي التركية.

شيفيلد وينزداي ضد برمنجهام سيتي في دوري البطولة الإنجليزية

تبدأ مباراة شيفيلد وينزداي ضد برمنجهام سيتي في تمام العاشرة مساء، وتبث عبر بي إن سبورتس 3 إتش دي.

اتحاد كلباء ضد العين في كأس مصر أبو ظبي الإسلامي للمحترفين الإماراتي

يبدأ لقاء إتحاد كلباء ضد العين في تمام الثالثة والربع عصرًا وتبث عبر أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.

بينما يقام لقاء الوصل ضد الوحدة في تمام السادسة مساء، وتبث عبر أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.