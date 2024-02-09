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أحمد جودة - القاهرة - تأمل الشركة المخططة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، في تواجد بايرن ميونخ بطل ألمانيا.

دوري السوبر الأوروبي يلهث وراء بايرن ميونخ

وقال بيرند رايشارت، رئيس شركة إيه 22، التي تحاول تنظيم البطولة "الأمر يعتمد على وجود كل فريق أوروبي كبير، وبايرن بالتأكيد واحد منهم".

وكان بايرن ميونخ قد أعرب عن معارضته لأي منافسات تهدف إلى استبدال تلك التي ينظمها الاتحاد الأوروبي.

ورغم رفض بايرن الصريح، لكن الشركة المخططة لدوري السوبر الأوروبي، تحلم بمشاركة العملاق البافاري.

وأضاف رايشارت في تصريحات لصحيفة ميونشنر ميركور "مفهوم بطولة دوري السوبر تغير منذ ذلك الوقت، ربما تم انتقاد النظام بسبب وجود أندية دائمة في المسابقة، لكن مقترحنا الجديد لا يحتوي على أشياء مثل تلك".

واقترحت أندية مانشستر سيتي ويونايتد وليفربول وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام وميلان وإنتر وأتلتيكو وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، بطولة دوري السوبر في نيسان/أبريل 2021.

لكن المعارضة من جانب الجماهير والروابط والاتحادات والأندية كانت سريعة للغاية، ليتم إلغاء الفكرة.

وهدد اليويفا، الأندية واللاعبين بالإقصاء من كل بطولاته، وكذلك بطولات كأس العالم وأمم أوروبا.

لكن محكمة العدل الأوروبية، قضت في كانون أول/ديسمبر الماضي، بأن اليويفا لا يمكنه احتكار تنظيم البطولات، ومنع إقامة بطولة منافسة لدوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك فإن الحكم لا يعني بالضرورة السماح بإقامة بطولة السوبر، وفقا للقضاة.

وأوضح رايشارت "لقد حققنا تقدما جيدا للغاية، لكننا لم نحدد لأنفسنا موعدا نهائيا بعد".

