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أحمد جودة - القاهرة - شنت مجموعة من الجماهير هجوم ضاري على البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر عقب الخسارة التي مني بها في الديربي على يد الهلال بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما الخميس على ملعب المملكة ارينا لحساب لقاءات كأس موسم الرياضي.

هجوم ناري على كاسترو بعد خسارة قمة الهلال

ولم يقتصر الهجوم على الجماهير فحسب بل وصل الأمر إلى العضو الذهبي السابق بنادي النصر عبد العزيز بغلف الذي نشر عبر حسابه الشخصي على منصة X (تويتر سابقًا تغريدة قال فيها): "عندما يكون مدربك بهذا الفكر.. فلا تستعجب المزيد".

وأضاف: "‏بوشل لا فائدة منه دفاعيا، والأسوأ تعطيله لتاليسكا هجوميا، وإفراغ منطقة الوسط بلعب أوتافيو جناح لا يجيد اللعب فيه".

وتابع: "أبارك للأخوة الهلاليين كأس موسم الرياض.. ‏ونصيحة لأحبتي النصراويين شوفوا مدرب تستحقة المجموعه الموجوده، ورأس حربة يفيد الفريق، ويحسن اختيار العناصر التي يحتاجها الفريق".