نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعراض مواعيد اليورو 2024 ونتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية: عش اللحظات الرياضية الحماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعراض مواعيد اليورو 2024 ونتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية: عش اللحظات الرياضية الحماسية.. استعد لمتابعة أبرز الأحداث الرياضية المثيرة مع جدول مواعيد مباريات اليورو 2024، واكتشف النتائج المثيرة لقرعة دوري الأمم الأوروبية. سنأخذك في رحلة إلى عالم كرة القدم الأوروبية المثيرة، حيث تتجلى المنافسات وتبرز النتائج المذهلة.

مباريات اليورو 2024

وأما عن ما هو جدول مواعيد مباريات اليورو 2024، بعد أن تم تحديده، ليكون على هذا النحو:

مباريات الجولة الأولى والثانية من يوم 5 إلى 10 سبتمبر 2024

مباريات الجولة الثالثة والرابعة من يوم 10 إلى 15 أكتوبر 2024

مباريات الجولة الخامسة والسادسة من يوم 14 إلى 19 نوفمبر 2024

مباريات دور الثمانية من يوم 20 إلى 23 مارس 2025

مباريات قبل النهائي: يومي 4 و5 يونيو 2025

مباريات النهائي وتحديد المركز الثالث: يوم 8 يونيو 2025.

نتائج قرعة دوري الامم الاوروبية 2024

ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على نتائج قرعة دوري الامم الاوروبية 2024، وتكون على هذا النحو:

يكون بالمستوى الأول:

يكون في المجموعة الأولى: كرواتيا، البرتغال، بولندا، اسكتلندا.

يكون في المجموعة الثانية: إيطاليا، بلجيكا، فرنسا

يكون في المجموعة الثالثة: هولندا، المجر، ألمانيا، البوسنة والهرسك.

يكون في المجموعة الرابعة: إسبانيا، الدانمارك، سويسرا، صربيا.

في المستوى الثاني:

يكون في المجموعة الأولى: التشيك، أوكرانيا، ألبانيا، جورجيا.

يكون في المجموعة الثانية: إنجلترا، فنلندا، جمهورية آيرلندا، اليونان.

يكون في المجموعة الثالثة: النمسا، النرويج، سلوفينيا، كازاخستان.

يكون في المجموعة الرابعة: ويلز، آيسلندا، مونتينيغرو، تركيا.

في المستوى الثالث:

يكون في المجموعة الأولى: السويد، أذربيجان، سلوفاكيا، أستونيا.

يكون في المجموعة الثانية: رومانيا، كوسوفو، قبرص، ليتوانيا أو جبل طارق.

يكون في المجموعة الثالثة: لوكسمبورغ، بلغاريا، آيرلندا الشمالية، بلاروسيا.

يكون في المجموعة الرابعة: أرمينيا، جزر فارو، مقدونيا الشمالية، لاتفيا.

في المستوى الرابع: