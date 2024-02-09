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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعراض مواعيد اليورو 2024 ونتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية: عش اللحظات الرياضية الحماسية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استعراض مواعيد اليورو 2024 ونتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية: عش اللحظات الرياضية الحماسية.. استعد لمتابعة أبرز الأحداث الرياضية المثيرة مع جدول مواعيد مباريات اليورو 2024، واكتشف النتائج المثيرة لقرعة دوري الأمم الأوروبية. سنأخذك في رحلة إلى عالم كرة القدم الأوروبية المثيرة، حيث تتجلى المنافسات وتبرز النتائج المذهلة.
مباريات اليورو 2024
وأما عن ما هو جدول مواعيد مباريات اليورو 2024، بعد أن تم تحديده، ليكون على هذا النحو:
- مباريات الجولة الأولى والثانية من يوم 5 إلى 10 سبتمبر 2024
- مباريات الجولة الثالثة والرابعة من يوم 10 إلى 15 أكتوبر 2024
- مباريات الجولة الخامسة والسادسة من يوم 14 إلى 19 نوفمبر 2024
- مباريات دور الثمانية من يوم 20 إلى 23 مارس 2025
- مباريات قبل النهائي: يومي 4 و5 يونيو 2025
- مباريات النهائي وتحديد المركز الثالث: يوم 8 يونيو 2025.
نتائج قرعة دوري الامم الاوروبية 2024
ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على نتائج قرعة دوري الامم الاوروبية 2024، وتكون على هذا النحو:
يكون بالمستوى الأول:
- يكون في المجموعة الأولى: كرواتيا، البرتغال، بولندا، اسكتلندا.
- يكون في المجموعة الثانية: إيطاليا، بلجيكا، فرنسا
- يكون في المجموعة الثالثة: هولندا، المجر، ألمانيا، البوسنة والهرسك.
- يكون في المجموعة الرابعة: إسبانيا، الدانمارك، سويسرا، صربيا.
في المستوى الثاني:
- يكون في المجموعة الأولى: التشيك، أوكرانيا، ألبانيا، جورجيا.
- يكون في المجموعة الثانية: إنجلترا، فنلندا، جمهورية آيرلندا، اليونان.
- يكون في المجموعة الثالثة: النمسا، النرويج، سلوفينيا، كازاخستان.
- يكون في المجموعة الرابعة: ويلز، آيسلندا، مونتينيغرو، تركيا.
في المستوى الثالث:
- يكون في المجموعة الأولى: السويد، أذربيجان، سلوفاكيا، أستونيا.
- يكون في المجموعة الثانية: رومانيا، كوسوفو، قبرص، ليتوانيا أو جبل طارق.
- يكون في المجموعة الثالثة: لوكسمبورغ، بلغاريا، آيرلندا الشمالية، بلاروسيا.
- يكون في المجموعة الرابعة: أرمينيا، جزر فارو، مقدونيا الشمالية، لاتفيا.
في المستوى الرابع:
- يكون في المجموعة الأولى: ليتوانيا أو جبل طارق – سان مارينو – ليختنشتاين
- يكون في المجموعة الثانية: مولدوفا – مالطا – أندورا