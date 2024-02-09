مفاجأة مدوية.. جماهير الهلال تطالب بترحيل رونالدو من السعودية والسبب مثير !

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أحمد جودة - القاهرة - قام البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بواحدة من التصرفات الغريبة خلال مواجهة العالمي ضد فريق نادي الهلال في كأس موسم الرياض.

جماهير الهلال تطالب بترحيل رونالدو من السعودية والسبب مثير

ونجح الهلال في التتويج بالنسخة الأولى من بطولة كأس موسم الرياض بالفوز على نادي النصر بهدفين مقابل لا شيء أمس الخميس على ملعب المملكة ارينا.

وأظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي قيام الدون بتصرف غير اخلاقي خلال التوجه لغرف تبديل الملابس عقب نهاية المواجهة.

وجاءت تلك الفعلة بعد قيام واحد من مشجعي الهلال بإلقاء وشاح الزعيم بجانب رونالدو وهو ما أثار غضبه.

بعدها سيطرت حالة من الغضب على الجماهير التي طالبت بضرورة اتخاذ مجموعة من العقوبات الصارمة على الدون وترحيله مثلما حدث مع الحسن كيتا محترف الاتحاد السابق.

وكتب واحد من المغردين عبر موقع اكس تغريدة قال فيها:"على إدارة الهلال أن تقدم شكوى رسمية ضد اللاعب للجهات المختصة، لأنه أساء إلى شعار نادي كبير، ويمثله جهات كبيرة ورسمية وأيضًا حكومية، المثالية في هذا ممنوعة والجمهور يطالب جميعًا برفع شكوى ضد اللاعب".

وقال آخر: "لاعب يسوي كل شيء ورغم ذلك لا يحاسب نتمنى ما ينسكت عن هذا الشيء".