نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. جماهير النصر تطالب بترحيل رونالدو والمملكة ارينا يدخل موسوعة جينيس والانتقادات تنهال على كاسترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

مفاجأة مدوية.. جماهير الهلال تطالب بترحيل رونالدو من السعودية والسبب مثير !

قام البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بواحدة من التصرفات الغريبة خلال مواجهة العالمي ضد فريق نادي الهلال في كأس موسم الرياض.

ونجح الهلال في التتويج بالنسخة الأولى من بطولة كأس موسم الرياض بالفوز على نادي النصر بهدفين مقابل لا شيء أمس الخميس على ملعب المملكة ارينا.

وأظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي قيام الدون بتصرف غير اخلاقي خلال التوجه لغرف تبديل الملابس عقب نهاية المواجهة.

وجاءت تلك الفعلة بعد قيام واحد من مشجعي الهلال بإلقاء وشاح الزعيم بجانب رونالدو وهو ما أثار غضبه.

بعدها سيطرت حالة من الغضب على الجماهير التي طالبت بضرورة اتخاذ مجموعة من العقوبات الصارمة على الدون وترحيله مثلما حدث مع الحسن كيتا محترف الاتحاد السابق.

وكتب واحد من المغردين عبر موقع اكس تغريدة قال فيها: "على إدارة الهلال أن تقدم شكوى رسمية ضد اللاعب للجهات المختصة، لأنه أساء إلى شعار نادي كبير، ويمثله جهات كبيرة ورسمية وأيضًا حكومية، المثالية في هذا ممنوعة والجمهور يطالب جميعًا برفع شكوى ضد اللاعب".

وقال آخر: "لاعب يسوي كل شيء ورغم ذلك لا يحاسب نتمنى ما ينسكت عن هذا الشيء".

هجوم ناري على كاسترو بعد خسارة قمة الهلال

شنت مجموعة من الجماهير هجوم ضاري على البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر عقب الخسارة التي مني بها في الديربي على يد الهلال بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما الخميس على ملعب المملكة ارينا لحساب لقاءات كأس موسم الرياضي.

ولم يقتصر الهجوم على الجماهير فحسب بل وصل الأمر إلى العضو الذهبي السابق بنادي النصر عبد العزيز بغلف الذي نشر عبر حسابه الشخصي على منصة X (تويتر سابقًا تغريدة قال فيها): "عندما يكون مدربك بهذا الفكر.. فلا تستعجب المزيد".

وأضاف: "‏بوشل لا فائدة منه دفاعيا، والأسوأ تعطيله لتاليسكا هجوميا، وإفراغ منطقة الوسط بلعب أوتافيو جناح لا يجيد اللعب فيه".

وتابع: "أبارك للأخوة الهلاليين كأس موسم الرياض.. ‏ونصيحة لأحبتي النصراويين شوفوا مدرب تستحقة المجموعه الموجوده، ورأس حربة يفيد الفريق، ويحسن اختيار العناصر التي يحتاجها الفريق".

إستاد "المملكة أرينا" يدخل موسوعة غينيس

دخل إستاد "المملكة أرينا" الخاص بالهلال السعودي موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين امس الخميس كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم بناء على المساحة وأكبر ملعب مغطى من ناحية السعة الجماهيرية.

وقالت ممثلة المنظمة قبل انطلاق المباراة أن "المملكة أرينا" بات أكبر ملعب كرة قدم مغلق في العالم بناء على المساحة التي وصلت إلى 37991 مترًا مربعًا، بالإضافة لكونه الملعب الأكبر من ناحية السعة الجماهيرية التي بلغت 20 ألفًا و280 مقعدًا.

واستلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الهلال فهد بن نافل، الشهادتين قبل انطلاق مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض لكرة القدم.

وافتتح الملعب الخاص بالهلال في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي واستضاف أول مباراة للفريق في الفوز 4-3 على إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.

ونجح فريق نادي الهلال في الفوز على غريمه نادي النصر بهدفين مقابل لا شيء لينجح في تحقيق لقب كأس موسم الرياض.