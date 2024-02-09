نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يتغنى بحسام حسن بعد تعيينه مدربا لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشار أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق، أن قرار تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني قرار صائب من جانب اتحاد الكرة بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وكان قد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، رحيل روي فيتوريا بعد خروج المنتخب من دور الثمن نهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية في كوت ديفوار على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

تصريحات أيمن يونس

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني هو الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة وأتوقع أن ينجح في مهمته الجديدة مع منتخب الفراعنة ".

وأضاف نجم الزمالك السابق: المنتخب قدم آداء مخيب للآمال في أمم إفريقيا تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا وقرار رحيله جاء في توقيت مثالي.

