نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يكشف حقيقة حدوث صدام بين حسام حسن وصلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أوضح أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لن يدخل في صدام مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة في الفترة المقبلة.

ويسعى حسام حسن، إلى لم شمل الجميع داخل المنتخب، على أمل عودة الفراعنة للمنصات القارية وتحقيق النجاحات في المرحلة المقبلة، وتقديم أداء قويا في تصفيات كأس العالم 2026.

تصريحات أيمن يونس

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" في رأيي أن حسام حسن لن يسعى للدخول في صدام مع محمد صلاح وسيجيد التعامل مع أسطورة بحجم محمد صلاح في الفترة المقبلة من عمر المنتخب الوطني".

وتابع يونس: من وجهة نظري أن محمد صلاح أسطورة كروية لن تتكرر ويجب الاستفادة منه في منتخب مصر.

حسام حسن مدربا للمنتخب

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا رسميا، خلال الأيام الماضية، وجاء كالتالي..

«قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ للمنتخب».

