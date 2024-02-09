نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مارسيليا وميتز في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة الفرنسية مباراة مارسيليا وميتز وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

خسر مارسيليا من ليون في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي بهدف نظيف كما خسر ميتز من لوريان بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل مارسيليا المركز الثامن برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بينما يحتل ميتز المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

موقف مارسيليا وميتز في جدول الدوري الفرنسي

احتل مارسيليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 73 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 مباريات.

في حين صعد ميتز إلى الدوري الفرنسي بعدما احتل المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية برصيد 72 نقطة حصدها من 20 فوز و12 تعادلًا مقابل 6 هزائم وسجل الفريق 61 هدفًا واهتزت شباكه 33 مرة.

صعد ميتز إلى الدوري الفرنسي بعد غياب موسم واحد، وإجمالًا لعب الفريق 62 موسمًا في الدوري هو الحصول على المركز الثاني في 1997-1998.

موعد مباراة مارسيليا وميتز في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تقام مباراة مارسيليا وميتز يوم الجمعة 9 فبراير 2024 على ملعب فيليدروم معقل مارسيليا وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports HD القطرية بنقل أحداث المباراة.