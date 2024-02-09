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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة والموافق 9 من شهر فبراير الجاري.

جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الجمعة

وتنطلق مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني مساء اليوم الجمعة حيث يلتقي فريق قادش مع نظيره فريق ريال بيتيس عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 58 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة:-

1- ريال مدريد - 58 نقطة.

2- جيرونا - 56 نقطة.

3- برشلونة - 50 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد - 48 نقطة.

5- أتلتيك بيلباو - 45 نقطة.

6- ريال سوسييداد - 37 نقطة.

7- فالنسيا - 35 نقطة.

8- ريال بيتيس - 35 نقطة.

9- لاس بالماس - 32 نقطة.

10- خيتافي - 30 نقطة.

11- ديبورتيفو ألافيس - 26 نقطة.

12- أوساسونا - 26 نقطة.

13- رايو فاليكانو - 24 نقطة.

14- فياريال - 24 نقطة.

15- ريال مايوركا - 20 نقطة.

16- سيلتا فيجو - 20 نقطة.

17- إشبيلية - 20 نقطة.

18- قاديش - 17 نقطة.

19- غرناطة - 12 نقطة.

20- ألميريا - 6 نقاط.