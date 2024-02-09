نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة قادش وريال بيتيس في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي قادش استعداداته لمواجهة نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة قادش وريال بيتيس في الدوري الاسباني

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق قادش أمام نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الجمعة في الدوري الإسباني على ملعب الفريق الأول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق قادش المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فريق ريال بيتيس المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة قادش أمام نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الجمعة في بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.