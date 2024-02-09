نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة 24 مساء اليوم الجمعة.

جدول ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الجمعة

ومن المقرر أن تنطلق مباريات اليوم الجمعة بمواجهة فريق ساليرنيتانا أمام نظيره فريق إمبولي مساء اليوم الجمعة في الجولة الرابعة والعشرين.

وسوف تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة:-

1 إنتر ميلان، 57 نقطة.

2 يوفنتوس، 53 نقطة.

3 ميلان، 49 نقطة.

4 أتالانتا، 39 نقطة.

5 روما، 38 نقطة.

6 بولونيا، 36 نقطة.

7 نابولي، 35 نقطة.

8 فيورنتينا، 34 نقطة.

9 لاتسيو، 34 نقطة.

10 تورينو، 32 نقطة.

11 جنوى، 29 نقطة.

12 مونزا، 29 نقطة.

13 ليتشي، 24 نقطة.

14 فروزينوني، 23 نقطة.

15 ساسولو، 19 نقطة.

16 أودينيزي، 19 نقطة.

17 هيلاس فيرونا، 18 نقطة.

18 كالياري، 18 نقطة.

19 إمبولي، 18 نقطة.

20 ساليرنيتانا، 13 نقطة.