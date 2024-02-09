نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لنهائي كأس امم آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من متابعي كرة القدم الآسيوية، عبر محرك البحث "جوجل" عن القنوات الناقلة لنهائي كأس آسيا، حيث سيلتقي منتخبا قطر والأردن غدًا السبت الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري.

ويواجه منتخب قطر الأول لكرة القدم نظيره منتخب الأردن مساء غد السبت على ملعب "لوسيل"، وذلك في إطار نهائي بطولة كأس آسيا التي تستضيفها دولة قطر.

وتمكن العنابي من التأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز أمام إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما تأهل النشامي إلى الفاينال بعد الفوز أمام كوريا الجنوبية بثنائية نظيفة.

موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا

تبدأ أحداث مباراة قطر والأردن غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لنهائي كأس آسيا 2023

ستقوم إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل وإذاعة نهائي كأس آسيا الذي سيجمع بين منتخبي قطر والأردن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستقوم إدارة شبكة قنوات SSC السعودية بإذاعة هذا النهائي.

قناة beIN ASIAN CUP 1HD على النايل سات

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.