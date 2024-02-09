تشكيل قطر المتوقع لمواجهة الاردن في نهائي كأس امم آسيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة -

يريد مشجعو العنابي، معرفة تشكيل قطر المتوقع لمواجهة الأردن في نهائي كأس آسيا، واستقر المدرب تينتين ماركيز على التشكيل الذي سيخوض به هذه المواجهة مساء السبت 10-2-2024 على استاد "لوسيل".

موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة قطر والأردن غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل قطر المتوقع لمواجهة الأردن في نهائي كأس آسيا

حراسة المرمى مشعل برشم.

خط الدفاع: بيدرو ميجيل، المهدي علي مختار، لوكاس مينديز

خط الوسط: جاسم الجابر، أحمد فتحي، محمد وعد، يوسف عبد الرازق، همام الأمين.

خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا

تذاع مباراة منتخب قطر ضد منتخب الأردن، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا beIN ASIAN CUP 1HD، كما تذاع أيضًا على قنوات SSC السعودية وأبوظبي الرياضية والرابعة العراقية.