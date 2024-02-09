تشكيل الأردن المتوقع لمواجهة قطر في نهائي كأس امم آسيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن الأول لكرة القدم على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة قطر مساء غد السبت الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري على ملعب "الثمامة" في نهائي كأس آسيا 2023.

موعد مباراة الأردن ضد قطر في نهائي كأس آسيا

تقام مباراة الأردن ضد قطر غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأردن المتوقع لمواجهة قطر في نهائي كأس آسيا

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن أبو العرب، براء مرعي.

خط الوسط: نزار الرشدان، إحسان حداد، نور الروابدة، محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: يزن النعيمات، موسى التعمري، محمود المرضي.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد قطر في نهائي كأس آسيا

سيتم نقل وإذاعة مباراة منتخب الأردن ضد منتخب قطر، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا beIN ASIAN CUP 1HD.