نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر نادي بايرليفركوزن جدول الترتيب وينافسه نظيره بايرن ميونخ ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 9/2/2024. موعد مباراة دورتموند وفرايبورج ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند مع نظيره فريق فرايبورج مساء اليوم بستاد سيجنال ايدونا بارك في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبو ظبي ضمن منافسات الجولة 21 من البوندسليجا. ترتيب الدوري الألماني 1- بايرليفركوزن 52 نقطة 2- بايرن ميونخ 50 نقطة 3- شتوتجارت 40 نقطة 4- دورتموند 37 نقطة 5- لايبزيج 36 نقطة 6- فرانكفورت 31 نقطة 7- فرايبورج 28 نقطة 8- هوفنهايم 26 نقطة 9- فيردر بريمن 26 نقطة 10- هايدنهايم 24 نقطة 11- فولفسبورج 23 نقطة 12- اوجسبورج 22 نقطة 13- مونشنجلادباخ 21 نقطة 14- بوخوم 21 نقطة 15- يونيون برلين 18 نقطة 16- كولن 15 نقطة 17- ماينز 12 نقطة 18- درامشتات 11 نقطة هدافي الدوري الألماني 1- هاري كين 24 هدف 2- جيراسي 17 هدف 3- اوبيندا 14 هدف 4- دينيز 13 هدف 5- ايرميدين 11 هدف