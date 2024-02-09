نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر نادي بايرليفركوزن جدول الترتيب وينافسه نظيره بايرن ميونخ ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 9/2/2024.
موعد مباراة دورتموند وفرايبورج
ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند مع نظيره فريق فرايبورج مساء اليوم بستاد سيجنال ايدونا بارك في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبو ظبي ضمن منافسات الجولة 21 من البوندسليجا.
ترتيب الدوري الألماني
1- بايرليفركوزن 52 نقطة
2- بايرن ميونخ 50 نقطة
3- شتوتجارت 40 نقطة
4- دورتموند 37 نقطة
5- لايبزيج 36 نقطة
6- فرانكفورت 31 نقطة
7- فرايبورج 28 نقطة
8- هوفنهايم 26 نقطة
9- فيردر بريمن 26 نقطة
10- هايدنهايم 24 نقطة
11- فولفسبورج 23 نقطة
12- اوجسبورج 22 نقطة
13- مونشنجلادباخ 21 نقطة
14- بوخوم 21 نقطة
15- يونيون برلين 18 نقطة
16- كولن 15 نقطة
17- ماينز 12 نقطة
18- درامشتات 11 نقطة
هدافي الدوري الألماني
1- هاري كين 24 هدف
2- جيراسي 17 هدف
3- اوبيندا 14 هدف
4- دينيز 13 هدف
5- ايرميدين 11 هدف