نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة دورتموند وفرايبورج في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند مع نظيره فريق فرايبورج اليوم الجمعة الموافق 9/2/2024 بستاد سيجنال ايدونا بارك في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني.

موعد مباراة دورتموند وفرايبورج

وتنطلق صافرة بداية وانطلاق مباراة دورتموند وفرايبورج في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبو ظبي

ترتيب الدوري الألماني

1- بايرليفركوزن 52 نقطة

2- بايرن ميونخ 50 نقطة

3- شتوتجارت 40 نقطة

4- دورتموند 37 نقطة

5- لايبزيج 36 نقطة

6- فرانكفورت 31 نقطة

7- فرايبورج 28 نقطة

8- هوفنهايم 26 نقطة

9- فيردر بريمن 26 نقطة

10- هايدنهايم 24 نقطة

11- فولفسبورج 23 نقطة

12- اوجسبورج 22 نقطة

13- مونشنجلادباخ 21 نقطة

14- بوخوم 21 نقطة

15- يونيون برلين 18 نقطة

16- كولن 15 نقطة

17- ماينز 12 نقطة

18- درامشتات 11 نقطة

هدافي الدوري الألماني

1- هاري كين 24 هدف

2- جيراسي 17 هدف

3- اوبيندا 14 هدف

4- دينيز 13 هدف

5- ايرميدين 11 هدف