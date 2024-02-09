نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نيجيريا المتوقع لمواجهة كوت ديفوار في نهائي كأس امم افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم، مباراة من العيار الثقيل بين منتخب كوت ديفوار، ومنافسه منتخب نيجيريا، يوم الأحد 11 فبراير المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

كوت ديفوار ضد نيجيريا

تُقام المباراة بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار عبر قناة بي إن سبورتس afcon، حيث تذاع كل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

تشكيل نيجيريا المتوقع

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين