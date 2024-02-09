تشكيل كوت ديفوار المتوقع لمواجهة نيجيريا في نهائي كأس امم افريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب كوت ديفوار، منافسه منتخب نيجيريا، يوم الأحد 11 فبراير المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وكان منتخب نيجيريا قد انتصر في دور النصف نهائي على حساب منتخب جنوب إفريقيا عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل منتخب كوت ديفوار إلى المباراة النهائية بعد الفوز أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، بنتيجة هدف دون رد.

تشكيل كوت ديفوار المتوقع

حراسة المرمى: يحى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أوربيه – أوديلون كوسونو – إيفان نديكا – جيسلان كونان.

خط الوسط: جان سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيان كوامي – ماكس جراديل – نيكولاس بيبي.