نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يقود طرابزون سبور للتأهل إلي ربع نهائي كأس تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق طرابزون سبور إلى ربع النهائي من بطولة كأس تركيا بعد تغلبه على جنتشليربيرليجى بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب استاد إريامان ضمن مواجهات دور ثمن نهائي من منافسات كأس تركيا.

جاء هدف جنتشليربيرليجى الأول عن طريق مليح بوستان في الدقيقة 14، بينما أدرك طرابزون سبور التعادل من إرين إلمالي في الدقيقة 96، قبل أن يضيف محمود تريزيجيه الهدف الثاني بالدقيقة 105.