ماركيز لوبيز: نحترم منافسنا وسنخوض مواجهة صعبة في النهائي

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر، على مواجهة الأردن غدًا في نهائي كأس آسيا 2023.

تصريحات ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر

لوبيز قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:"يومان فقط من مباراة نصف النهائي، كان الأهم بالنسبة لنا الاستشفاء قبل مباراة صعبة أمام فريق قوي".

وأضاف:"القائمة التي تم اختيارها من 26 لاعبا كلهم يستحقون المشاركة، حاولنا توزيع الدقائق بينهم خلال البطولة لنصل إلى النهائي بطاقة عالية".

وتابع:"نحترم منافسنا وسنخوض مواجهة صعبة في النهائي".

وواصل حديثه:"لم يكن لدنيا وقت كافي لتحضير للمواجهة حيث كان هناك وقت للاستشفاء فقط ويجب أن نكون جاهزين".

وأشار:"كرة القدم تتطور وتصبح مختلفة كل يوم عن الآخر، هناك أجيال قادمة لديها القدرة على تقديم كرة قدم جميلة".

وأوضح:"علينا بذل كل جهد في الملعب من أجل إسعاد الجماهير التي تساندنا".