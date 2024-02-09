الرياضة

الهيدوس: خالفنا التوقعات وقرارات الاتحاد القطري قبل البطولة جاءت بثمارها

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسن الهيدوس قائد منتخب قطر، عن مواجهة الغد أمام الأردن في نهائي كأس آسيا 2023.

الهيدوس: خالفنا التوقعات وقرارات الاتحاد القطري قبل البطولة جاءت بثمارها

الهيدوس قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الغد:"خالفنا التوقعات وقرارات الاتحاد القطري قبل البطولة جاءت بثمارها وجمهورنا لم يقصر خلال الفترة الماضية".

وأضاف:"كبار المنتخبات عانوا خلال البطولة.. وقمنا بعمل تكتيكي كبير وتحكمنا في أغلب المباريات".

وتابع:"الانتقادات جزء من اللعبة والكثير لم يتوقع وصولنا إلى النهائي".

وأشار:"مع تعيين لوبيز تغير الأمر وحققنا ما لم يكن مأمولًا عند الكثيرين".

وشدد:"الفترة كانت قصيرة جدًا بين دور نصف النهائي والنهائي ولكن لدينا عزيمة كبير، جمهورنا سيقول كلمته في النهائي".

وأشار:"منتخبنا من بداية البطولة يقوم بعمل تكتيكي كبير، كنا نتحكم في معظم المباريات التي خوضناها، وكل المنتخبات المشاركة متطورة بشكل كبير".

وأتم:"فخور لتواجدي ضمن هذه المجموعة من اللاعبين، فلديهم عقلية احترافية كبيرة، قبل البطولة كان لا أحد يتوقع الوصول للنهائي".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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