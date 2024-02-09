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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسن الهيدوس قائد منتخب قطر، عن مواجهة الغد أمام الأردن في نهائي كأس آسيا 2023.

الهيدوس: خالفنا التوقعات وقرارات الاتحاد القطري قبل البطولة جاءت بثمارها

الهيدوس قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الغد:"خالفنا التوقعات وقرارات الاتحاد القطري قبل البطولة جاءت بثمارها وجمهورنا لم يقصر خلال الفترة الماضية".

وأضاف:"كبار المنتخبات عانوا خلال البطولة.. وقمنا بعمل تكتيكي كبير وتحكمنا في أغلب المباريات".

وتابع:"الانتقادات جزء من اللعبة والكثير لم يتوقع وصولنا إلى النهائي".

وأشار:"مع تعيين لوبيز تغير الأمر وحققنا ما لم يكن مأمولًا عند الكثيرين".

وشدد:"الفترة كانت قصيرة جدًا بين دور نصف النهائي والنهائي ولكن لدينا عزيمة كبير، جمهورنا سيقول كلمته في النهائي".

وأشار:"منتخبنا من بداية البطولة يقوم بعمل تكتيكي كبير، كنا نتحكم في معظم المباريات التي خوضناها، وكل المنتخبات المشاركة متطورة بشكل كبير".

وأتم:"فخور لتواجدي ضمن هذه المجموعة من اللاعبين، فلديهم عقلية احترافية كبيرة، قبل البطولة كان لا أحد يتوقع الوصول للنهائي".

