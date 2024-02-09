انت الأن تتابع خبر نتيجة قرعة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فيما يلي نتيجة قرعة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 التي أقيمت الخميس في باريس.

المستوى الأول

المجموعة الأولى: كرواتيا – البرتغال – بولندا – اسكتلندا

المجموعة الثانية: إيطاليا – بلجيكا – فرنسا – إسرائيل

المجموعة الثالثة: هولندا – المجر – ألمانيا – البوسنة

المجموعة الرابعة: إسبانيا – الدنمارك – سويسرا – صربيا

المستوى الثاني

المجموعة الأولى: التشيك – أوكرانيا – ألبانيا – جورجيا

المجموعة الثانية: إنجلترا – فنلندا – أيرلندا – اليونان

المجموعة الثالثة: النمسا – النرويج – سلوفينيا – كازاخستان

المجموعة الرابعة: ويلز – آيسلندا – الجبل الأسود – تركيا

المستوى الثالث

المجموعة الأولى: السويد – أذربيجان – سلوفاكيا – إستونيا

المجموعة الثانية: رومانيا – كوسوفو – قبرص – ليتوانيا أو جبل طارق

المجموعة الثالثة: لوكسمبورغ – بلغاريا – أيرلندا الشمالية – روسيا البيضاء

المجموعة الرابعة: أرمينيا – جزر الفارو – مقدونيا الشمالية – لاتفيا

المستوى الرابع

المجموعة الأولى: ليتوانيا أو جبل طارق – سان مارينو – ليختنشتاين

المجموعة الثانية: مولدوفا – مالطا – أندورا

(تلعب ليتوانيا وجبل طارق مباراة فاصلة في مارس آذار لتحديد المنتخب الذي سيهبط إلى المستوى الرابع)

الجولتان 1-2: من 5 إلى 10 سبتمبر أيلول 2024

الجولتان 3-4: من 10 إلى 15 أكتوبر تشرين الأول 2024

الجولتان 5-6: من 14 إلى 19 نوفمبر تشرين الثاني 2024

دور الثمانية: من 20 إلى 23 مارس آذار 2025

قبل النهائي: 4 و5 يونيو حزيران 2025

النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث: 8 يونيو 2025.