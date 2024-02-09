انت الأن تتابع خبر نتيجة قرعة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فيما يلي نتيجة قرعة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 التي أقيمت الخميس في باريس.
المستوى الأول
المجموعة الأولى: كرواتيا – البرتغال – بولندا – اسكتلندا
المجموعة الثانية: إيطاليا – بلجيكا – فرنسا – إسرائيل
المجموعة الثالثة: هولندا – المجر – ألمانيا – البوسنة
المجموعة الرابعة: إسبانيا – الدنمارك – سويسرا – صربيا
المستوى الثاني
المجموعة الأولى: التشيك – أوكرانيا – ألبانيا – جورجيا
المجموعة الثانية: إنجلترا – فنلندا – أيرلندا – اليونان
المجموعة الثالثة: النمسا – النرويج – سلوفينيا – كازاخستان
المجموعة الرابعة: ويلز – آيسلندا – الجبل الأسود – تركيا
المستوى الثالث
المجموعة الأولى: السويد – أذربيجان – سلوفاكيا – إستونيا
المجموعة الثانية: رومانيا – كوسوفو – قبرص – ليتوانيا أو جبل طارق
المجموعة الثالثة: لوكسمبورغ – بلغاريا – أيرلندا الشمالية – روسيا البيضاء
المجموعة الرابعة: أرمينيا – جزر الفارو – مقدونيا الشمالية – لاتفيا
المستوى الرابع
المجموعة الأولى: ليتوانيا أو جبل طارق – سان مارينو – ليختنشتاين
المجموعة الثانية: مولدوفا – مالطا – أندورا
(تلعب ليتوانيا وجبل طارق مباراة فاصلة في مارس آذار لتحديد المنتخب الذي سيهبط إلى المستوى الرابع)
الجولتان 1-2: من 5 إلى 10 سبتمبر أيلول 2024
الجولتان 3-4: من 10 إلى 15 أكتوبر تشرين الأول 2024
الجولتان 5-6: من 14 إلى 19 نوفمبر تشرين الثاني 2024
دور الثمانية: من 20 إلى 23 مارس آذار 2025
قبل النهائي: 4 و5 يونيو حزيران 2025
النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث: 8 يونيو 2025.