انت الأن تتابع خبر حلم كأس آسيا .. انفراجة ماليّة للكرة الأردنيّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المنتظر أن يتلاقى المنتخب الوطنيّ، النشامى، نظيره القطري المستضيف وحامل اللقب السبت في ملعب لوسيل، في المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه. وأوضح الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم أنّ الفائز في اللقاء الختامي سيحصل على مكافأة قدرها 5 ملايين دولار، أمّا المنتخب الوصيف سيحصل على 3 ملايين دولار.



وبالنسبة للكرة الأردنية فإن مكافأة التتويج بالمسابقة ستعطي دفعة مالية في خضم أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة إلى أن تفجرت الموسم الحالي بتعليق أندية المحترفين مشاركتها مؤقتًا في الدوري.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني، أن الفريقين الخاسرين في دور نصف النهائي (كوريا الجنوبية وإيران) سيمنح كل منهما مكافأة بقيمة مليون دولار، كما ستمنح المنتخبات المشاركة في البطولة القارية البالغ عددها 24 منتخبا، 200 ألف دولار لكل منتخب كمكافأة مالية.



كما سيمنح الاتحاد الآسيوي جائزة اللعب النظيف، وهي الجائزة التي تمنح للمنتخب المشارك الذي حصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء.

وتمنح جائزة لأفضل هداف، وذلك للاعب الذي يحقق أعلى نسبة من الأهداف. وفي حال التعادل "سيستفاد من تقييم عدد التمريرات الذي يحدده فريق دراسة التحليل الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتحديد الفائز"، وفق ما أظهرت التعليمات، وإذا استمر التعادل، سيتم احتساب إجمالي الدقائق التي شارك فيها اللاعب المشارك مع تصنيف اللاعب الذي لعب لأقل عدد من الدقائق في المرتبة الأولى.

وتمنح أيضًا، جائزة أفضل لاعب في البطولة، "للشخص الذي يتسم بتأثير فاعل في كل مواجهة ويضفي بصمته الفريدة على مسار البطولة بأكملها وذلك وفقًا لاختيار دراسة التحليل الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم"، على ما ذكرت التعليمات.

وكذلك، تمنح جائزة أفضل حارس مرمى للحارس الذي يتألق بأدائه خلال البطولة، و"يتم اختياره وفقًا لاختيار فريق دراسة التحليل الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".