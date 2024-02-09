انت الأن تتابع خبر عموتة: المنتخب مستعد لنهائي كأس آسيا والتشكيل مكتمل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المغربيّ الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطنيّ لكرة القدم، الجمعة، إنّ جميع اللاعبين جاهزون للمباراة النهائية لكأس آسيا المقررة السبت في معلب لوسيل، أمام قطر حامل اللقب والمستضيف.

وقال عموتة خلال مؤتمر صحفي قبل المواجهة المرتقبة، إنّ "التشكيل سيكون مكتملًا" مع وجود "إصابات بسيطة"، موضحًا: "الكل سيكون حاضرًا والخيارات ستكون متاحة في المقابلة"، كما تحدث عن رضاه عن أداء منتخب "النشامى" خلال البطولة القاريّة.

وقال إنّ هذا الأداء كانَ "تحديًا شخصيًا لأنني دائمًا أينما وجدت أبحث عن الألقاب"، وكان عموتة حقق نجاحات خلال محطات تدريبة سابقة مع نادي السد القطري وفي المغرب مع الوداد البيضاوي. وقال إنّ المنتخب الوطني "يستعد بشكل عادي دون زيادة الضغط الناتج عن أهمية المقابلة"، معبرًا عن أمله في أن يكون المنتخب في الموعد و"تقديم مستوى يليق بمنتخبنا ونؤكد المستوى المقدم منذ انطلاق المسابقة، وفي نفس الوقت نستمتع بالحضور للمقابلة النهائية لأنها مهمة جدًا واللقب هو الأول في تاريخ الكرة الأردنيّة".

وقال عموتة، إنّ المنتخب القطري حامل اللقب وصاحب الأرض "عنيد وليس سهلًا"، لافتًا إلى أنه تابع رحلة المنتخب القطري خلال فوزه في كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه عام 2019.